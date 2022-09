Patriarhul Daniel: Să nu oprim rugăciunea, chiar dacă se întrerupe curentul electric Patriarhul Daniel le-a spus, vineri, oficialilor Guvernului veniti la Catedrala Patriarhala cu prilejul aniversarii a 15 ani de la intronizare, ca rugaciunea nu trebuie intrerupta, chiar daca se intrerupe curentul electric, relateaza Agerpres. „Am facut o gluma la o carte pe care am publicat-o mai recent si am prezentat-o Sfantului Sinod ieri si anume ca noua editie a Arhieraticonului, este cartea de 540 de pagini pentru slujbele pe care le savarsesc ierarhii. Am facut literele mari, la tipar, ca, in cazul in care se intrerupe curentul, sa poata fi citita slujba si la lumanare. Deci este necesar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

