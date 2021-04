Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a indemnat, joi, intr-un mesaj adresat romanilor de pretutindeni, sa pastreze valorile spiritualitatii romanesti si sa aprecieze ospitalitatea tarilor in care locuiesc in prezent, arata Agerpres. "Intrucat, in Patriarhia Romana, anul 2021 este…

- Unde pleaca romanii in vacanța de Paște și 1 Mai. „Nu ai cum sa faci vacante in strainatate mai ieftin decat in Romania” Reprezentantul unei agenții de turism, Carmen Pavel, a discutat pentru DCNEWS.ro, referitor la variantele preferate de romani pentru vacanța de Paște, dar și problemele aparite la…

- Ministerul Muncii vrea sa ofere garanții suplimentare pentru romanii care merg sa munceasca in alte state. Proiectul de modificare a Legii privind protecția romanilor care lucreaza in strainatate a fost discutat, miercuri, in prima lectura, in ședința de Guvern, a anunțat ministrul Raluca Turcan. Articolul…

- Cartea de identitate electronica nu va fi obligatorie, insa fara acest document cetatenii nu vor mai putea calatori in strainatate, a afirmat joi presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Octavian Oprea. De asememenea, documentul le va permite deținatorilor sa interacționeze in format…

- Autoritatile britanice ar urma sa implementeze un sistem de tip ''semafor'' in urmatoarele cateva luni care sa stabileasca regulile de calatorie in strainatate, potrivit unor relatari de presa publicate vineri, informeaza DPA. Citește și: Regina Elisabeta a II-a (94 de ani) a fost vaccinata…

- Dupa cateva luni in care au stat acasa, mulți romani vor sa se intoarca in strainatate, la munca. Dar se lovesc de o problema: lipsa banilor. Mulți sezonieri nu iși permit sa plateasca testele Covid și nici sa stea in carantina doua saptamani in alta țara.

- Romanii au cheltuit in 2020 pe vacantele in afara tarii 2,6 miliarde de euro, jumatate fata de suma cheltuita in 2019. Romanii au cheltuit anul trecut pe vacantele in afara tarii circa 2,6 miliarde euro, jumatate fata de suma cheltuita in 2019, conform datelor Bancii Natio­nale a Romaniei.…

- # ”Romanii au trecut prin momente mult mai dificile decat cele de acum”, mai spune inaltul ierarh, care nu uita ca s-a nascut și a plecat in lume din Corbii de Argeș Personal, l-am cunoscut prin iunie 2007 pe IPS Teofan, la Ziua Comunei Corbi, locul unde s-a nascut, unde a copilarit și pe care […]