- Elevii incep anul școlar 2022-2023 pe data de 5 septembrie, potrivit calendarului oficial. Este pentru prima data cand anul școlar este organizat pe module. Mediile se calculeaza diferit dupa eliminarea obligativitații tezelor, conform noului Regulament-cadru de organizare și funcționare a școlilor.

- Ministrul Sanatații, anunț despre masurile de la inceputul noului an școlar: Masca nu va fi impusa, elevii nu vor fi testați Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca in viitorul an scolar „masca va fi recomandata, nu va fi impusa” si nu va fi nevoie de aviz epidemiologic. El recomanda parintilor…

- 77% din profesorii, parinții și elevii chestionați de Organizația Salvați Copii Romania, in cadrul unei consultari online, nu sunt de acord ca examenele de admitere sa poata fi organizate separat de catre colegii.

- Vacanța de vara se apropie de sfarșit, din pacate pentru elevi, dar și pentru parinți. Experții se așteapta ca situația economica sa se inrautațeasca in perioada urmatoare, ceea ce inseamna ca parinții vor fi nevoiți sa cheltuie mai mulți bani pe rechizitele celor mici. Cheltuieli mai mari pentru inceputul…

- Principala preocupare a parinților cu privire la cheltuielile generate de inceperea anului școlar este reprezentata de creșterea prețurilor (57%), in condițiile in care mai mult de jumatate (54%) estimeaza o incetinire a economiei in urmatoarele șase luni, iar 33% spun ca situația lor financiara s-a…

- Sistemul educațional trebuie sa țina pasul cu cerințele din piața muncii și sa formeze viitorii angajați. Raluca Jianu, CEO Narada, ne-a descris intr-un interviu in ce masura corespunde sistemul educațional cu cerințele actuale din piața muncii. – Un nou an școlar tocmai se pregateșe sa ia startul.…

- Sancțiuni pentru profesorii care iși abuzeaza emoțional elevii. Cum luptam cu analfabetismul funcțional și abandonul școlar? Sancțiuni pentru profesorii care iși abuzeaza emoțional elevii. Cum luptam cu analfabetismul funcțional și abandonul școlar? Masurile cuprinse in noile legi ale educației iși…

- Profesorii vor incheia o singura medie anuala, iar numarul de note la fiecare disciplina este cu cel puțin trei mai mare decat numarul de ore alocat saptamanal disciplinei, se arata in noul Regulament-cadru