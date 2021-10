Stiri pe aceeasi tema

- Materialul jurnalistic de ancheta publicat de Recorder a facut deja primele victime. Ancheta a avut ca subiect afacerile din spatele ușilor inchise ale BOR. Informațiile au scos la iveala o adevarata increngatura cu legaturi politice și decizii luate la nivel inalt in cadrul bisericii. Ca urmare a acestor…

- Artistul Tudor Chirila a vizionat investigația jurnalistica publicata de Recorder despre Patriarhul Daniel și este de parere ca statul roman nu mai exista. El susține ca „s-a mers prea departe in numele lui Dumnezeu”. „Statul roman nu exista. Exista insa statul lor, ala care nu mai are niciun Dumnezeu…

- Conform surselor Recorder, Direcția Naționala Anticorupție s-a autosesizat in urma investigației “Clanul Marelui Alb” și a deschis un dosar penal cu privire la faptele prezentate in materialul Recorder. De asemenea, doi dintre oamenii care apar in investigație și-au prezentat demisiile: Lazar Neacșu…

- Patriarhia Romana a anuntat miercuri, 13 octombrie, ca Pr. Aurel Mihai, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care apare in ancheta jurnalistica Recorder, a demisionat."Recunoscand exprimarile lor neadecvate, incepand de astazi, 13 octombrie 2021, Pr. Aurel Mihai – vicar eparhial al Arhiepiscopiei…

- PSD București a anunțat miercuri ca Neacșu Lazar, consilierul general care a aparut in ancheta Recorder privind construcția de biserici din bani publici , a demisionat din partid și din Consiliul General al Muncipiului București, potrivit unui comunicat de presa citat de news.ro. In ancheta „Clanul…

- Patriarhia Romana a reacționat vineri, 8 octombrie, in urma dezvaluirilor facute de jurnaliștii Recorder legate de lucrarile la Catedrala Mantuirii Neamului și a numit instituțiile de la care Biserica a cerut bani ”respectand intocmai normele legale”. Reprezentanții bisericii considera ancheta drept…

- Presedintele Klaus Iohannis il va decora, pe Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, intr-o ceremonie care va avea loc la Palatul Cotroceni, transmite Agerpres. Potrivit agendei sefului statului, ceremonia de decorare va avea loc la ora 17,00. Joi, Patriarhul Daniel implineste 70 de ani. Patriarhia…

