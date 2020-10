Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a afirmat miercuri ca oprirea credinciosilor care nu locuiesc in Iasi sa se inchine la racla Sfintei Cuvioase Parascheva este "ceva nemaiintalnit in istorie"."Sfanta Cuvioasa Parascheva este praznuita cu o anumita tristete, pentru ca nu toti credinciosii…

- Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasa, miercuri dimineata, din Catedrala Mitropolitana din Iasi si asezata in baldachinul din curtea lacasului de cult, dupa o saptamana de controverse privind oportunitatea desfasurarii pelerinajului ca in anii precedenti. Sfanta Liturghie…

- Un sobor de preoti slujitori ai Catedralei Mitropolitane, condus de Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, au oficiat rugaciuni si au participat la primele ore ale diminetii de miercuri la procesiunea de scoatere a raclei cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, potrivit Agerpres.

- Jandarmii și polițiștii au impanzit zona Mitropoliei IAȘI. Mai mulți protestatri din țara au anunțat ca ajung acolo. Doar 500 de credincioși pot participa la slujba ținuta pentru Sfanta Parascheva. Racla cu sfintele moaște a fost scoasa afara. Credinciosii striga ca vor la racla sfintei. Oamenii…

- Biserica Ortodoxa Romana a luat o decizie de ultima ora in ceea ce privește pelerinajul din Iași de la Sfanta Parascheva. Racla cu moaștele sfinte va fi scoasa din biserica, iar credincioșii se vor putea inchina la ea in curtea interioara a locașului de cult.

- Patriarhul Daniel considera ca interzicerea pelerinajului la Sfanta Parascheva pentru credincioșii care nu locuiesc in Iași este o „masura disproporționata, discriminatorie”, care a fost luata „fara o consultare prealabila”. Vineri seara, aproximativ 300 de credinciosi s-au adunat in fața Catedralei…

- „Patriarhia Romana isi exprima deplina solidaritate cu toti credinciosii ortodocsi care in aceste zile doresc sa se roage ca pelerini Sfintei Cuvioase Parascheva, precum si cu Mitropolia Moldovei si Bucovinei, gazda profund responsabila a pelerinajului anual de la Iasi", se arata in mesajul transmis…

- Patriarhul Daniel a transmis un mesaj astazi, 9 octombrie 2020, in care afirma, printre altele, ca interzicerea in acest an a pelerinajului la Sfanta Cuvioasa Parascheva pentru credinciosii care nu locuiesc in municipiul Iasi este o masura disproportionata, discriminatorie si luata fara o consultare…