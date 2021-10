Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Daniel a transmis, sambata, un mesaj de compasiune pentru cele 7 victime și familiile acestora, dupa incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. „Am aflat cu multa durere despre noua tragedie survenita intr-unul dintre spitalele din Romania, tragedie provocata de incendiul din…

- Sapte oameni au murit, vineri, in urma incendiului de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta. Fiica unei paciente a venit in lacrimi la unitatea medicala și a povestit pentru ziarul local CTNews cum a aflat ca mama ei a murit. „Dar de ce sa moara arsa? De ce sa moara așa?” Sunt cuvintele disperate…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita inceperea urmaririi penale impotriva lui Raed Arafat, pe care il considera principalul responsabil moral pentru toate tragediile din ultimii ani petrecute in spitalele din țara.Mesajul celor de la AUR vine dupa ce tragedia de vineri dimineata de la Constanța.…

- Comisia Europeana a transmis condoleante familiilor pacientilor care și-au pierdut viața in incendiul devastator izbucnit vineri, 1 octombrie, la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta, soldat cu șapte morți de la secția de Terapie Intensiva, potrivit G4media."Doresc sa transmit condoleante, in…

- Primele imagini care arata ce a ramas in urma incendiului devastator din Secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța sunt tulburatoare. Totul este carbonizat, iar pacienții nu au avut nicio șansa, moartea celor 9 pacienți fiind cumplita. Un al zecelea pacient din Secție a…

- Focul a izbucnit in aceasta dimineața in secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, iar pana la acest moment se pare ca ar fi provocat moartea a noua persoane. O noua tragedie a zguduit in aceasta dimineața sistemul sanitar din Romania. Consecințe nu sunt deocamdata…