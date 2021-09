Patriarhul Daniel, mesaj la început de an universitar: Tinerii sunt binecuvântarea lui Dumnezeu pentru familie, Biserică şi societate Lucrarea educationala trebuie sa fie luminata de convingerea ca toti copiii si tinerii poporului sunt o binecuvantare a lui Dumnezeu pentru familie, Biserica si societate, afirma Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, intr-un mesaj transmis la inceput de an universitar. Potrivit inaltului ierarh, BOR incearca sa raspunda nevoilor de formare a tinerilor prin programe care se desfasoara atat in tara, cat si in strainatate, adaptate fiecarei comunitati, precum intalnirile tinerilor ortodocsi din toata lumea, activitatile Asociatiei Studentilor Crestin-Ortodocsi Romani (ASCOR), Programul National… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

