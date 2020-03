Stiri pe aceeasi tema

- Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a adresat luni un cuvant de incurajare si speranta in contextul in care pe teritoriul Romaniei a fost decretata stare de urgenta in plina epidemie de coronavirus, a anunțat basilica.ro . Prezentam mai jos textul integral al Patriarhului Daniel:„Biserica Ortodoxa…

- "Astazi, dupa ce a fost decretata starea de urgenta de catre presedintele Romaniei, doresc sa adresez un cuvant de incurajare si de speranta. Starea de urgenta este o stare speciala de prevenire a extinderii epidemiei, nu o stare de panica si de descurajare. Biserica Ortodoxa Romana se adapteaza treptat…

- Biserica Ortodoxa Romana atrage atenția ca „Starea de urgenta este o stare speciala de prevenire a extinderii epidemiei, nu o stare de panica si descurajare.”, se arata intr-un comunicat trimis redacției. Biserica se adapteaza treptat, in functie de evolutia situatiei provocate de epidemie, asa cum…

- Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a adresat luni un cuvant de incurajare si speranta in contextul in care pe teritoriul Romaniei a fost decretata stare de urgenta in plina epidemie de coronavirus.Cuvantul a fost rostit de Patriarhul Daniel in Catedrala Patriarhala, iar preafericirea sa…

- Traian Basescu a declarat, pentru B1 TV, ca raspandirea noului coronavirus impune decretarea starii de urgența, iar Guvernul ar trebui sa rechiziționeze pentru carantina toate caminele și hotelurile. In plus, și școlile ar trebui folosite in același scop. Fostul președinte a declarat ca fiecare roman…

- Grupul de Comunicare Strategica format la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Sanatații, Ministerului Afacerilor Interne și Departamentului pentru Situații de Urgența a dat noi detalii despre starea romanilor de la bordul vasului de croaziera Diamond Princess. "Sapte din…

- „Omul ca ființa raționala și relaționala, adica in legatura duhovniceasca cu Dumnezeu și cu semenii, crește duhovnicește prin recunoștința” a evidențiat Preafericitul Parinte Patriarh Daniel in cadrul omiliei rostite in Duminica a 29-a dupa Rusalii.Preafericirea Sa a oficiat Sfanta Liturghie…

- Cuvantul Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, rostit la Slujba ce se savarseste in noaptea trecerii dintre ani 2019 2020 , in Catedrala Patriarhala, potrivit basilica.ro:Timpul liturgic al Bisericii ne ofera arvuna vietii vesnice"Slujba ce se savarseste in noaptea trecerii…