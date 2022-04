Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Romane a oficiat Slujba de Inviere la Catedrala Patriarhala din București. Serviciul religios a fost oficiat impreuna cu episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploiesteanul si Ieronim Sinaitul. „Mantuitorul Iisus Hristos, prin Invierea Sa din morti, nu doar a biruit…

- In predica rostita duminica la paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale, Patriarhul Daniel a explicat de ce focul iadului izvoraște din tronul lui Dumnezeu in picturile murale de la manastiri in care este reprezentata Judecata de Apoi: iubirea lui Dumnezeu este resimțita ca foc mistuitor de omul…