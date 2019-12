Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul este sarbatoarea darurilor spirituale si materiale, a afirmat, miercuri, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in predica rostita la Sfanta Liturghie oficiata la Catedrala Patriarhala, la sarbatoarea Nasterii Domnului.

- O parte dintre creștinii ortodocși din Moldova, precum și cei catolici, sarbatoresc Craciunul pe data de 25 decembrie, iar in ajunul Nașterii Domnului, gatesc bucate alese și merg sa asculte Sfanta Liturghie. Tot azi, cete de colindatori calca pragul caselor din localitate, pentru a vesti venirea pe…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, in Ajunul Craciunului, un mesaj video, pe pagina de Facebook, cu ocazia Sarbatorii nasterii Mantuitorului. Presedintele vorbeste in mesaj despre compasiune si solidaritate si despre puterea de a fi mai buni. "Sarbatoarea nasterii Domnului ne aduce pe toti…

- Obiceiurile calendaristice cele spectaculoase sunt cele legate de sarbatoarea Nasterii lui Iisus si schimbarea anului. Craciunul este polul in jurul caruia graviteaza o multitudine de colinde, urari si traditii specifice, care trimit spre vremuri demult apuse, dar ce se regasesc in actualitate.

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban participa, duminica, la slujba de pomenire a eroilor Revolutiei din decembrie 1989, care are loc la Catedrala Patriarhala. Seful statului a fost intampinat la sosire de IPS Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, de premierul Orban si de alti…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban participa duminica la slujba de pomenire a eroilor Revolutiei din decembrie 1989 de la Catedrala Patriarhala. Seful statului a fost intampinat la sosire de IPS Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, de premierul Orban, de ministrul…

- Bugetarii ar putea avea doua mini-vacanțe suplimentare in anul viitor. Autoritațile propun declararea zilelor de 6 ianuarie și 28 august 2020 zile de odihna. Acestea vor fi recuperate pe 11 ianuarie și, respectiv, 15 august. Aceste prevederi se regasesc intr-un proiect ce urmeaza sa fie discutat pe…

- Sfantul Cuvios Dimitrie cel Nou este serbat in fiecare an pe 27 octombrie. Este considerat ocrotitorul Bucureștiului. S-a nascut in secolul al XIII-lea, in satul Basarabovo, din Bulgaria. A fost pastor, iar mai tarziu a ales calea monahala, la o manastire situata in apropiere de satul natal. Moaștele…