Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Universala a Iei este sarbatorita in aceeasi zi cu Sanzienele, pe 24 iunie, zi in care il sarbatorim si pe Sfantul Ioan cel Nou si Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul. De la stramosii daci, la regine, pictori si designeri celebri, ia a strabatut un drum lung in istorie. Daca stii sa o “citesti”…

- Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Radașeni, județul Suceava, a fost sfintita duminica de sapte ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane, conform basilica.ro Sfintirea a avut loc ca o incununare a lucrarilor de restaurare interioara si exterioara, executate la lacasul de cult.…

- Preluare Basilica.ro: „Pe slabanogul vindecat, Patriarhul l-a numit dascal al recunostintei. „El este un dascal al suferintei, rabdarii, sperantei fara intrerupere, dar si un dascal al recunostintei si al marturisirii”. „El nu doar I-a multumit lui Dumnezeu pentru ca a fost vindecat, ci L-a si marturisit…

- Sarbatoarea Sfintilor Mari Imparati si intocmai cu Apostolii Constantin si mama sa, Elena, in Arhiepiscopia Tomisului.Incepand cu ora 17.00, la Constanta, IPS Varsanufie, Arhiepiscopul Ramnicului, conduce, la invitatia IPS Teodosie, o procesiune ce pleaca de la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli…

- Patriarhul Daniel a spus sambata seara, la ceremonia de primire a Sfintei Lumini, ca intrarea mai multor credinciosi in Biserica Sfantului Mormant de la Ierusalim a fost posibila si datorita faptului ca in Israel, ca urmare a vaccinarii unui procent foarte mare din populatie, au fost relaxate masurile.…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane a trimis un mesaj creștinilor inainte de Paște. Daniel a vorbit despre solidaritatea umana și apropierea de Dumnezeu intr-o perioada extrem de dificila pentru sanatatea...

- Mesajul IPS Irineu, Arhiepiscop ortodox de Alba Iulia, cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Paște 2021: „Har si pace de la Dumnezeu, iar de la noi parinteasca binecuvantare!” Mesajul IPS Irineu, Arhiepiscop ortodox de Alba Iulia, cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Paște 2021: „Har si pace de la Dumnezeu,…

- Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu susține ca un anunț din partea Patriarhului Daniel ar putea sa accelereze campania de vaccinare din Romania. Popescu are cuvinte de lauda despre preoții care se implica acum in aceasta campanie, insa este de parere ca puterea exemplului dat de Patriarhul…