Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Daniel ii numeste pe tineri „darul lui Dumnezeu” pentru familie, Biserica si societate. Patriarhul ii indeamna adesea sa-L aseze pe Hristos in centrul vieții personale, noteaza Basilica.ro.Cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, va prezentam 10 ganduri ale Preafericirii Sale…

- Schimbarea la Fața a fost o incurajare pentru Apostolii care aveau sa asiste la rastignirea Mantuitorului, o adeverire a dumnezeirii Sale pentru ca ucenicii sa nu se deznadajduiasca, a menționat Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul joi, la Sfanta Liturghie.„In mod cronologic, Schimbarea…

- „Lucrarea caritabila a Bisericii s-a nascut din Evanghelie și Liturghie. Grija pentru cei saraci sub forma de instituții sociale permanente a fost inspirata de Evanghelia de astazi”, a spus Patriarhul Romaniei in omilia rostita duminica la Paraclisul Sf. Gheorghe, resedinta Patriarhala, potrivit…

- Patriarhia Romana reamintește vineri regulile care trebuie respectate in biserica, in contextul prelungirii starii de alerta in Romania. Astfel, in interiorul bisericii folosirea mastilor de protectie este obligatorie pentru toti participantii la slujbe, cu exceptia slujitorilor bisericesti care rostesc…

- Intrucat, in contextul prelungirii starii de alerta, incepand cu data de 17 iulie 2020, nu exista reguli noi in ceea ce privește viața religioasa, Patriarhia Romana reamintește indrumarile date in 17 iunie, privind participarea credincioșilor la sfintele slujbe in interiorul si in exteriorul lacașurilor…

- La finalul Sfintei Liturghii oficiate in Catedrala Patriarhala, luni, 29 iunie, Patriarhul Romaniei le-a multumit credinciosilor pentru participarea la impreuna rugaciune, dupa care i-a indemnat sa respecte recomandarile medicale pentru a preveni infectarea cu Covid-19.„Multumim celor care…

- Patriarhul Daniel s-a rugat duminica tuturor sfintilor romani „sa mijloceasca inaintea tronului Sfintei Treimi, impreuna cu Sfantul Apostol Andrei si cu Sfantul Apostol Filip, ca noi sa pastram dreapta credinta apostolica, sa cultivam virtutile vietii crestine si sa transmitem mai departe bogatia…

- Centrul de Presa Basilica al Patriarhiei Romane este pus sub ocrotirea Sfintei Treimi. La liturghia oficiata luni in curtea Catedralei Patriarhale au fost rostite ectenii speciale pentru centru și angajații sai. Preasfințitul Parinte Varlaam Ploieșteanul, care a oficiat Sfanta Liturghie, a vorbit…