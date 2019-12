Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca preia cu multa emotie al doilea mandat de sef al statului si a dat asigurari ca va fi presedintele tuturor romanilor. "Preiau astazi cu multa emotie al doilea mandat de presedinte al Romaniei. (...) Va asigur ca voi fi presedintele tuturor…

- Presedintele Klaus Iohannis a depus, sambata, juramantul de investitura in functie pentru al doilea mandat, in fata plenului reunit al Camerei Deputatilor si a Senatului. "Jur sa-mi daruiesc toata puterea si priceperea pentru propasirea spirituala si materiala a poporului roman, sa respect…

- Presedintele Klaus Iohannis depune juramantul de investire in functie pentru cel de-al doilea mandat, sambata, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. Klaus Iohannis a fost intampinat pe treptelele Parlamentului de Teodor Meleșcanu și Marcel Ciolacu, potrivit Antena 3.

- Presedintele Klaus Iohannis depune juramantul de investire in functie pentru cel de al doilea mandat, sambata, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului.Sedinta solemna comuna a Parlamentului consacrata ceremonialului de depunere a juramantului de investire in functia de presedinte al Romaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis depune juramantul de investire in functie pentru cel de-al doilea mandat. Ceremonia va avea loc, sambata , la ora 14,00, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. In deschiderea, presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, va prezenta Hotararea privind…

- Plenul Parlamentului se reuneste, sambata, intr-o sedinta solemna, in care presedintele Klaus Iohannis, reales pentru un nou mandat de cinci ani, depune juramantul. Au fost invitatii fostii sefi de stat Ion Iliescu, Emil Constantinescu si Traian Basescu, dar si Guvernul, judecatorii CCR, Patriarhul…

- Presedintele Klaus Iohannis va rosti juramantul de investire Foto: presidency.ro Presedintele Klaus Iohannis va rosti, astazi, juramântul de învestire în functie pentru cel de-al doilea mandat, câstigat în urma alegerilor prezidentiale din noiembrie. Ceremonia…

- Presedintele Klaus Iohannis depune juramantul de investire in functie pentru cel de-al doilea mandat, sambata, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. Sedinta solemna comuna a Parlamentului consacrata ceremonialului de depunere a juramantului de investire in functia de presedinte al Romaniei…