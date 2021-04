Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhia a anunțat joi cum se va desfașura slujba de Florii la Catedrala Patriarhala. In cazul in care vremea va fi nefavorabila, slujba va avea loc in interior, cu participarea a cel mult 70 de credincioși. Potrivit unui comunicat al patriarhiei, evenimentele liturgice prilejuite de sarbatoarea Intrarii…

- Patriarhia Romana anunța ca evenimentele liturgice prilejuite de sarbatoarea Intrarii Domnului in Ierusalim (Floriile) din acest an se vor desfașura cu respectarea regulilor sanitare in vigoare, conform urmatorului program: Incepand cu ora 08.30 se va oficia slujba de binecuvantare a ramurilor…

- Cancelaria Sfantului Sinod a aprobat indrumarile privind slujbele care vor fi savarșite in perioada dintre sambata Floriilor și sarbatoarea Izvorului Tamaduirii,in condițiile starii de alerta. Respectarea regulilor de protecție va fi asigurata de voluntari, iar Sfanta Lumina va veni de la Ierusalim.

- Cancelaria Sfantului Sinod a transmis astazi un set de Indrumari așteptate pentru noaptea de Inviere. Reamintim ca in intervalul orar 20.00 - 05.00, restricțiile de circulație sunt ridicate. Credincioșii vor putea participa la slujbe atat in interior, cat și afara.

- "Deschiderea tuturor oficialitatilor pentru buna, ordonata si in acelasi timp fireasca desfasurare a Slujbei de Inviere, ca si a celorlalte sarbatori proprii altor culte religioase in urmatoarea perioada indica faptul ca acestea se vor putea desfasura normal, cu respectarea riguroasa a tuturor masurilor…

- Cum vom sarbatori sarbatoarea Invierii Domnului și in ce condiții vom putea merge la biserica pentru a aduce acasa Lumina sfanta sunt intrebari la care autoritațile și reprezentanții cultelor au incercat sa gaseasca cele mai potrivite raspunsuri, intr-o intalnire la

- Persoanele cu deficiente de auz si vorbire din Capitala si-au sarbatorit vineri ocrotitorul, pe Sfantul Meletie, arhiepiscopul care a explicat prin semne taina Preasfintei Treimi atunci cand i-a fost acoperita gura ca sa nu mai vorbeasca, informeaza Basilica.ro. Vezi și: O vedeta Pro TV este…

- Praznicul Intampinarii Domnului a fost prilej de bucurie duhovniceasca pentru credincioșii din Parohia vranceana Movilița I. In aceasta zi de mare sarbatoare, Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, a savarșit Sfanta Liturghie in biserica „Sfinții Imparați Constantin și…