Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1972-1974, am urmat școala profesionala, cu practica in producție. Aceasta perioada in care am facut școala profesionala se ia in considerare, pentru stabilirea stagiului de cotizare, la dosarul de pensie? (Dumitru Sterian, CA Rosetti- Buzau) RASPUNS: Da. Prin Decizia 18, din 05.10.2015,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca noua lege a pensiilor va indrepta inechitatile aparute in calculul pensiilor pentru oameni care au muncit in aceleasi conditii, dar s-au pensionat la date diferite, precizand, totodata, ca nicio pensie nu va scadea. "Legea îndreaptă…

- Partidele politice și ONG-urile sunt la un pas de a deveni singurele organizații mari din Romania care nu vor fi obligate sa aplice prevederile GDPR. Un amendament adus printr-o procedura neobișnuita și enunțat in chiar ziua moțiunii de cenzura impotriva guvernului Dancila propune ca partidele politice…

- Locuintele sociale ar putea fi vandute chiriasilor dupa un an de la data incheierii contractului de inchiriere, la cererea acestora. Suma va putea fi achitata si in rate, fara dobanda, potrivit unui proiect legislativ inițiat la Senat. Mai mult, chiriașii care sunt și funcționari publici vor avea reducere.…

- Biserica Ortodoxa Romana nu susține campania de vaccinare , este acuzația lansata in spațiul public de Ministerul Educației Naționale. Sunt false acuzații, susține oficial BOR, iar aceeași opinie este impartașita și de preoții din București. Toți au copii, nepoți, le-au facut vaccinurile și cred cu…

- Lipsa fortei de munca nu doar in agricultura, ci in toate sectoarele de activitate, este o problema nationala, a declarat, miercuri, presedintele Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR), Laurentiu Baciu, care s-a aratat dezamagit ca in ultimii 28 de ani, in mediul rural din Romania,…

- Pe 19 aprilie 2018, in Mesagerul de Neamț, aparea ancheta ”Bomba cu efect intarziat: apartamente vandute ilegal de Primarie” (puteți reciti aici ), in care demonstram ca Primaria Piatra Neamț a vandut 108 apartamente fara vreun temei legal. Este vorba despre locuințele ridicate pe Calea Romanului, pe…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Inalțarea Domnului (Ziua Eroilor); A treia aflare a cinstitului cap al Sf. Proroc Ioan Botezatorul Sarbatori religioase greco-catolice: Inalțarea Domnului și Dumnezeului Nostru Iisus Hristos. A treia aflare a capului Sf. Ioan Botezatorul. Ziua Eroilor Neamului…