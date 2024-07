Patriarhia Romana si Institutul Elie Wiesel, controversa in jurul canonizarii preotului Ilie Lacatusu

Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a aprobat, in ședința de lucru din zilele de joi și vineri, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, canonizarea a 16 sfinți romani. Printre aceștia se numara nume cunoscute, precum parinții Arsenie Boca, Sofian Boghiu, Paisie Olaru, Dumitru…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a decis canonizarea a 16 sfinți romani, printre care se numara și parinții Paisie Olaru si Cleopa Ilie, de la Manastirea Sihastria, dar și Dumitru Staniloaie și Arsenie Boca, transmite Agerpres.

- Clopotele bisericilor ortodoxe vor fi trase, joi, la ora 12,00, in semn de vesnica pomenire, pretuire si recunostinta fata de eroii care s-au jertfit pentru libertatea poporului roman, credinta crestina si tara, arata un comunicat al Patriarhiei Romane, transmis marti. La fiecare Sfanta Liturghie savarsita…

- "Doneaza sange Salveaza o viata " este campania organizata la nivelul Jandarmeriei Romane in urma protocolului de colaborare cu Patriarhia Romana.Jandarmii constanteni s au alaturat acestei campanii care are ca scop daruirea unei noi sanse la viata pentru unii dintre pacientii internati in spitale.Nevoia…