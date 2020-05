Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhia Romana are indoieli cu privire la impartasirea credinciosilor cu lingurite si pahare de unica folosinta. Altfel, odata cu redeschiderea lacasurilor de cult, recomandarile INSP vor fi respectate cu strictete, a anuntat Patriarhia.

- Patriarhia Romana a transmis ca recomandarile INSP cu privire la redeschiderea lacașelor de cult vor fi respectate riguros. Cu toate acestea, anunța ca se va consulta cu celelalte Biserici ortodoxe cu privire la accesul credincioșilor la impartașanie. "Problema Sfintei Impartașanii și a impartașirii…

- O companie de construcții din Brasov a donat Spitalului Municipal Sacele o poarta de dezinfectare, care a fost amplasata la intrarea in zona de izolare a pacienților cu suspiciune de infecție Covid-19, potrivit opiniasaceleana.ro. ,,Pe langa aceasta donație, Spitalul Municipal Sacele a beneficiat de…

- Manușile de unica folosința nu protejeaza cu adevarat impotriva noului coronavirus. De fapt, ele pot crește chiar riscul unei infecții, din mai multe motive. In supermarketuri, la piața, in viața de zi cu zi... oamenii sunt vazuți din ce in ce mai des purtand nu numai maști, ci și manuși de…

- Patriarhia Romana anunta ca de Buna Vestire clopotele tuturor bisericilor ortodoxe din Romania vor suna timp de 1-2 minute la ora 12.00, iar credincioșii sunt indemnați sa se roage impreuna pentru incetarea epidemiei de coronavirus. De asemenea, Papa Francisc a chemat toti credinciosii sa recite „Tatal…

- Un comunicat absolut halucinant și care parea venit din ”Iepoca de aur” a lui Ceaușescu a fost emis in data de 27 februarie 2020, de catre Patriarhia Romana. In acest ravaș demn de Stalin și de urmașii sai, Patriarhia și Tovarașul Preafericit Daniel recomanda credincioșilor care se tem de contaminarea…

- Patriarhia Romana recomanda enoriasilor, in contextul riscului de contaminare cu Covid-19, sa evite in aceasta perioada sarutarea icoanelor din biserica, desi precizeaza ca acestea sunt igienizate frecvent. Arhiepiscopia Romano-Catolica recomanda masuri de preventie sanitara similare.