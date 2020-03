Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul trebuie sa se convoace in sedinta, in aceasta dupa amiaza, pentru a declara stare de urgenta in contextul epidemiei cu virusul COVID-19. Deputatii PRO MOLDOVA au venit cu un demers in acest sens catre Biroul Permanent al Legislativului.

- "Avem nevoie de profesioniști, avem nevoie sa nu moara oameni. Este important sa prevenim, iar oamenii sa aiba incredere in autoritați și sa fie calmi", a afirmat Oprea intr-o intervenție telefonica la Realitatea PLUS.Potrivit acestuia, Arafat și restul echipelor implicate in lupta cu noul coronavirus…

- Gabriela Firea spune ca apa de la robinete este potabila in București și ca nu este nevoie ca locuitorii sa iși faca stocuri de apa plata. Primarul Capitalei a dat asigurari ca angajații Apa Nova verifica de 2-3 ori pe zi calitatea apei și ca aceasta este potabila.

- Numarul total de cazuri COVID-19 confirmate la nivel global a depasit 118.000. De asemenea, numarul oficial al deceselor provocate de noul coronavirus a ajuns la aproape 4.300 in cursul zilei de miercuri. Rusia, statul cu cea mai mare suprafata de pe glob, care are frontiera internationala cu 16…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a atras atenția ca romanii trebuie sa ințeleaga și sa respecte masurile luate de autoritați in incercarea de prevenire a raspandirii coronavirusului, intrucat totul ține de siguranța lor.

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, afirma ca toate masurile ''oficiale si autentice'' de prevenire a izbucnirii unei epidemii "raman unele rationale" si sunt menite sa diminueze inclusiv aglomerarea unor spatii publice, nu punerea lor sub lacat."In aceste zile de fireasca…

- Marius Emil Alecu, zis „Bebino”, ramane cu interdictia de a parasi tara, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti i-a respins ca nefondata contestatia impotriva deciziei Tribunalului Bucuresti. Interlopul avea instituite masuri de supraveghere la momenntul in care a fost implicat in scandalul dinn zona Tei-Toboc.

- Numarul școlilor și gradinițelor inchise din cauza absenteismului cauzat de imbolnavirile cu gripa și viroze a ajuns, miercuri, la șapte, potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean Alba. Unele unitați au fost inchise total, iar alte doar parțial. Sunt afectați de aceste masuri 1.350 de elevi inscriși…