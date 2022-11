Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Conservare cauta un supraveghetor pentru biodiversitate pe coasta salbatica si indepartata a Insulei de Sud a Noii Zeelande, un sit al Patrimoniului Mondial Unesco. Jobul presupune naveta cu elicopterul, iar salariul este pe masura, informeaza The Guardian. Activitatea se desfasoara…

- Persoanele fizice care nu mai locuiesc la adresa de resedinta stabilita vor fi obligate ca, in termen de 15 zile de la plecare, sa anunțe la oricare serviciu public comunitar de evidenta a persoanelor, pentru altfel sunt pasibile de o amenda cuprinsa intre 75 lei și 150 lei, potrivit unei propuneri…

- Aproape jumatate dintre participantii la cel mai recent sondaj derulat de eJobs Romania marturisesc ca, in acest moment, se afla in cautare activa a unui loc de munca, motiv pentru care aplica in mod constant si merg la interviuri. Tot nemultumiti de locul lor de munca sunt alti 22,6%, insa acestia…

- Aproape jumatate dintre participantii la cel mai recent sondaj derulat de eJobs Romania marturisesc ca, in acest moment, se afla in cautare activa a unui loc de munca, motiv pentru care aplica in mod constant si merg la interviuri. Tot nemultumiti de locul lor de munca sunt alti 22,6%, insa acestia…

- Aproape jumatate dintre participanții la cel mai recent sondaj derulat de eJobs Romania marturisesc ca, in acest moment, se afla in cautare activa a unui loc de munca, motiv pentru care aplica in mod constant și merg la interviuri. Tot nemulțumiți de locul lor de munca sunt alți 22,6%, insa aceștia…

- *** SC DRUM INSERV SRL ZALAU angajeaza urmatoarele categorii de personal: – Conducatori auto profesionisti, categoria C; – Ingineri cfdp; – Ingineri topograf. Se ofera salariu atractiv! Daca vrei sa contribui la dezvoltarea infrastructurii rutiere a judetului Salaj, te asteptam in echipa noastra! Relatii…

- Romanii incep sa ceara mai mulți bani de la angajatori și alte condiții de lucru, ținand cont de iarna grea care se anunța deja. Costul orar al forței de munca a inregistrat o rata de creștere de 8% de la un trimestru la altul, anunța INS. Studiile recente facute pe piața muncii arata ca angajații…

- PSD are pe fiecare sector politici si propuneri publice pe care le va prezenta si le va propune coalitiei de guvernare, a precizat prim-vicepresedintele partidului Sorin Grindeanu, care a adaugat ca masurile propuse in domeniul social vor fi prezentate in perioada urmatoare de catre ministrul Muncii…