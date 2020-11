Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhia Romana, cere ca autoritatile sa faca o exceptie in cazul pelerinajului de la Sf. Andrei. Este necesar ca autoritatile de stat competente sa permita in mod exceptional credinciosilor din tara sa vina in pelerinaj la Pestera Sfantului Apostol Andrei, situata in comuna Ion Corvin, judetul Constanta.Patriarhia…

- Patriarhia Romana este preocupata atat de protejarea sanatatii credinciosilor, cat si de manifestarea libertatii lor de credinta. In acest sens, este necesar un dialog permanent intre autoritatile de stat si locale competente si autoritatile religioase, mai ales in situatia unor zone carantinate sau…

- Patriarhia Romana inainteaza o cerere oficiala catre Guvern și solicita ca la Pelerinajul de Sfantul Andrei sa aiba acces toți credincioșii din Romania, cu respectarea normelor in vigoare. Citește și: Patriarhia, mesaj transant pentru Guvern, dupa incidentele de la Constanta: 'Statul are mandatul…

- Peștera Sfantului Andrei este un așezamant religios, situat in Dobrogea, in apropierea localitații Ion Corvin, județul Constanța. A fost construita intr-o peștera unde tradiția populara spune ca a trait și creștinat, Sfantul Apostol Andrei. In fiecare an pe 30 noiembrie, credincioșii se aduna aici la…

- Tudorita Floros este primarul ales al comunei Ion Corvin A depus declaratiile de avere si de interese in luna august Are in posesie terenuri in Romania si Grecia, alaturi de sot Tudorita Floros este primarul ales al comunei Ion Corvin, judetul Constanta, in urma alegerilor locale din data de 27 septembrie…

- Premierul Ludovic Orban a declarat intrebat despre regulile anuntate de Patriarhia Romana privind pelerinajul de Sfantul Dumitru ca apreciaza faptul ca exista dorinta de a respecta regulile. Seful Executivului a mai spus ca specialistii vor formula un punct de vedere si acesta va fi prezentat public,…

- Protocolul cu Patriarhia Romana pentru organizarea unui pelerinaj cu ocazia Sf. Dimitrie cel Nou, in perioada 25-27 octombrie, in zona Patriarhiei, a fost aprobata joi de Gabriela Firea. Cei care vor putea participa la acest eveniment religios sunt numai persoane din București. Citește gratuit ediția…

- Președintele executiv al Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) din Romania, Daniel Ionașcu, critica ferm decizia autoritaților de a ingradi libertatea religioasa a romanilor și solicita masuri urgente pentru ca pelerinajul de la Sfanta Parascheva sa se desfașoare in condiții responsabile in…