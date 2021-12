Stiri pe aceeasi tema

- In legatura cu sarbatorile de Anul Nou și Craciun, I.M.,,Piața Centrala" va activa conform unui program special cu efectuarea masurilor necesare pentru salubrizarea și igienizarea locurilor de comerț și teritoriului Pieței Centrale. Astfel, pe 25 decembrie 2021 - Piața Centrala va activa in program…

- Accesul in interiorul Catedralei Patriarhale la slujbele de Craciun si Anul Nou va fi restrictionat la un numar maxim de 70 persoane, a informat, joi, Patriarhia Romana, printr-un comunicat de presa. Masura a fost luata pentru respectarea normelor sanitare recomandate de catre autoritati in contextul…

- Masura a fost luata pentru respectarea normelor sanitare recomandate de catre autoritati in contextul pandemiei de COVID-19.In Catedrala Patriarhala din Bucuresti, slujbele de Craciun si Anul Nou vor fi oficiate conform urmatorului program: - sambata, 25 decembrie, intre 9,30 si 12,30, va fi oficiata…

- Cei care doresc sa se vaccineze impotriva COVID o pot face chiar și-n zilele de sarbatoare. Centrul SVSU e deschis in fiecare zi. Voluntarii SVSU Bistrița sunt la datorie și in zilele de sarbatoare. Nu doar ca sunt gata sa acționeze in caz de urgențe, dar stau și la ”insemana” celor ce vor sa se imunizeze.…

- Patriarhia Romana anunta, joi, ca, pentru a fi respectate normele sanitare in vigoare, accesul in interiorul Catedralei Patriarhale va fi restrictionat la un numar maxim de 70 persoane. De asemenea, Patriarhia a anuntat programul slujbelor de Craciun si Anul Nou, conform news.ro. ”Pentru respectarea…

- Patriarhul Daniel a transmis, in mesajul sau de Craciun, ca Sarbatoarea Nașterii Mantuitorului Iisus Hristos „ne cheama sa fim darnici” și sa aratam „iubire smerita” celor care au cea mai mare nevoie. De asemenea, Patriarhia Romana a anuntat, joi, programul slujbelor de Craciun si Anul Nou. „Sarbatoarea…

- Serele din Parcul Drumul Taberei raman deschise in Ajun de Craciun si de Anul Nou, dar cu program redus, potrivit unui comunicat al Primariei Sectorului 6 transmis, miercuri. Programul de vizitare este urmatorul: pe 24 decembrie 2021 - intre orele 10,00 - 13,00; pe 25 - 26 decembrie 2021-…

- Incepand de astazi, 21 octombrie, pana joia viitoare, 28 octombrie, in Capitala are loc pelerinajul de Sfantul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Patriarhia Romana anunța ca manifestarile religioase vor avea loc „cu respectarea atenta a masurilor sporite de precautie, ordine si protectie igienico-sanitara”,…