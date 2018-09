Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolitul Emanuel al Galiei (Franței) a confirmat ca Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu, a luat decizia finala de a oferi un act (tomos) care sa ateste autocefalia bisericii ortodoxe din Ucraina fața de Rusia. Conform mitropolitului, citat de Associated Press și preluat in presa…

- Presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul Angela Merkel au discutat despre conflictele din Ucraina si din Siria, precum si despre Iran si despre gazoductul Nord Stream 2, in cadrul convorbirilor avute in apropiere de Berlin, in urma carora, insa, nu s-a inregistrat niciun progres, transmite Reuters.…

- Președintele ucrainean Petro Poroshenko a afirmat sambata ca influența Bisericii Ortodoxe subordonate Patriarhiei Moscovei, care numara milioane de credincioși in Ucraina, constituie o "amenințare directa la securitatea naționala" a țarii sale, relateaza AFP.

- Purtatorul de cuvant al Melaniei Trump a afirmat ca Prima Doamna “uraste sa vada cum copiii sunt separati de familiile lor” la granita cu Mexic, intr-o declaratie publica. Comenatriile vin in contextul ...