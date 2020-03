Stiri pe aceeasi tema

- Prima data vor fi mobilizati rezidentii de la medicina de urgenta, boli infectioase si terapie intensiva, care iși vor isi vor intrerupe activitatile incluse in cadrul specializarilor lor de baza si ii vor sprijini pe medicii din spitale si din Unitatile de Primiri Urgente. „Momentan s-au primit dispozitii…

- In contextul extinderii epidemiei de coronavirus și al masurilor restrictive care implica inclusiv interzicerea slujbelor religioase in lacașurile de cult, IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei s-a adresat preoților, cu gand de binecuvantare, imbarbatare și nadejde, indemnandu-i la rugaciune.…

- Raze ultraviolete (UV) pentru dezinfectarea autobuzelor si a ascensoarelor: aceasta este metoda high-tech si ultra-rapida utilizata in China pentru a elimina orice potentiala urma a noului coronavirus, relateaza vineri AFP. In fata epidemiei de Covid-19, care a facut deja peste 3.100 de decese in tara,…

- Incepand cu 2020, aplicația „Uite, barza!” vine cu un nou update pentru utilizatorii de smartphonuri care au contribuit voluntar in ultimii trei ani la numararea berzelor albe din Romania. Astfel, din acest an, cu ajutorul aplicației va putea fi inregistrata prima barza alba sosita la cuib. „Anul acesta…

- Victoria Isac este o tanara profesoara de limba engleza și psihologa din Cantemir. In anul 2019, tanara profesoara a devenit prima care a adus noțiunea de bullying la ea in comunitate. Cu sprijinul UE, Victoria a instruit elevi și directori de instituții de invațamant și le-a explicat ce inseamna și…

- Crearea unei carti de vizita de lux va oferi vizibilitate companiei dvs. Desi conceptul poate parea simplu, realizarea unui finisaj perfect nu este atat de usor pe cat pare. Din fericire, exista cateva trucuri si sfaturi de specialitate care cu siguranta va vor ajuta in realizarea unei carti de vizita…

- Politistii maramureseni sunt sprijiniti de patrupedul Wat atunci cand actioneaza pentru depistarea persoanelor cu preocupari infractionale in domeniul contrabandei cu tutun. Luni dupa-amiaza, in cadrul unei actiuni organizate de politistii baimareni in cooperare cu cei din cadrul Serviciului de Ordine…

- Un zbor British Airways a traversat Atlanticul in timp record, duminica noaptea, ajutat de curenții de aer puternici produși de furtuna Ciara, relateaza BBC . De curenții de aer produși de furtuna Ciara au profitat și doua zboruri Virgin Airways, care au aterizat pe aeroportul Heathrow la scurt timp…