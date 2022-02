Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhia Romana a criticat dur intr-un comunicat de presa comportamentul partidului extremist AUR, despre care spune ca reprezinta ”confiscarea politico-ideologica a credinței și deformarea acesteia prin instrumentalizare”. Este a doua poziționare critica a BOR fața de AUR in decurs de o saptamana…

- Slujbe de pomenire a eroilor Revolutiei din 1989 sunt programate in 21 si in 22 decembrie, in toate bisericile, la Cimitirul Eroilor Revolutiei, la Piata Universitatii, Piata Revolutiei la sediul Radiodufuziunii si la Televiziunea Romana. ”Cu prilejul comemorarii a 32 de ani de la Revolutia…

- Biserica „Sfantul Elefterie” – Nou din Capitala se pregatește sa-și serbeze ocrotitorul, miercuri, 15 decembrie. In cinstea Sfantului Mucenic, marți, de la ora 18:00, vor fi oficiate Slujba Vecerniei și Acatistul Sfantului, conform basilica.ro. Sfanta Liturghie va fi savarșita incepand…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, spune ca certificatul verde nu este și nu poate deveni restrictiv pentru accesul in spații ce ofera produse sau servicii vitale, așa cum este cazul magazinelor alimentare, farmaciilor, spitalelor sau bisericilor. „Certificatul verde este un…

