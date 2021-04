Patriarhia a hotărât: care vor fi regulile pentru slujba de Florii Patriarhia a anunțat joi care va fi programul pentru slujba de Florii, care se va desfașura duminica, pe 25 aprilie, in exterior. Patriarhia a explicat care va fi programul slujbelor de la Catedrala Patriarhala. Daca va ploua, liturghia de Florii se va desfașura in interior, unde va fi permis accesul a 70 de credincioși. Slujba de binecuvantare a ramurilor de salcie și finic se va oficia de la ora 08:30. Ramurile, impreuna cu iconițele și pachețelele de anafura, urmeaza apoi sa fie imparție la „Baldachinul Sfinților” catre credincioșii prezenți. Ulterior, de la ora 09:30 va fi savarșita Sfanta… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

