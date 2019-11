Scriu acest articol inainte de aflarea rezultatelor finale ale alegerilor prezidentiale. E ca un fel de pariu pe care il pun cu mine insumi si ca un joc in care fie ma voi face de ras, fie voi avea dreptate si imi voi sorbi victoria. Eu vad orice tara ca fiind un mare trib in care familiile componente isi aleg din cand in cand seful pentru a lua deciziile grele in locul lor si ca sa-i reprezinte atunci cand se &icir (...)