- Meteorologii avertizeaza ca, duminica, in Sudul țarii și in Capitala, se manifesta un val de caldutra persistent și intens, canicula, disconfort termic accentuat. Cea mai mare parte a Muntenia, sudul Moldovei și local Oltenia sunt sub cod portocaliu.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi, 20 iunie, avertizari cod galben și portocaliu de canicula, care vizeaza cea mai mare parte din țara. In București, vremea va fi, de asemenea, caniculara.Incepand de astazi, 20 iunie, de la ora 10.00 și pana sambata, 22 iunie, la aceeași ora, meteorologii…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in 24 de judete si in Municipiul Bucuresti, pe parcursul zilei de vineri. Potrivit meteorologilor, in intervalul orar 12:00 – 23:00, in Dobrogea, Muntenia, sudul Moldovei,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de cod galben de instabilitate atmosferica valabila in intervalul 12 iunie, ora 14 – 13 iunie, ora 6. Citește și: In perioada menționata, in Oltenia, sudul și estul Transilvaniei, sudul Banatului, jumatatea de nord a Munteniei (adica…

- Vremea instabila continua in județul Neamț. Dupa ce vijelia din noaptea de 10 spre 11 iunie a facut pagube in mai multe localitați din județ, inclusiv la Roman și Piatra Neamț (mai multe amanunte aici ), o noua avertizare meteo, cod galben, a fost emisa de Administrația Naționala de Meteorologie. „In…

- Astazi, vremea va fi in general instabila, iar valorile de temperatura vor marca o scadere astfel incat se vor situa in jurul mediilor multianuale. Cerul va avea innorari și va ploua in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia și pe arii restranse in rest.Vor fi mai ales averse, in special…

- Astazi, vremea va fi destul de racoroasa, iar spre seara un val de ploi va cuprinde țara , cerul va fi temporar noros. Incepand din orele dupa-amieazii, va ploua in cea mai mare parte a Dobrogei, pe arii restranse in Oltenia si Transilvania si izolat in celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor…