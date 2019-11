Patria Bank vrea inca o serie de obligatiuni in 2020 dupa ce investitorii au facut coada anul acesta

Stiri pe aceeasi tema

- Lazio Roma, adversara echipei CFR Cluj in Grupa E a competitiei Europa League, a urcat pe podiumul campionatului de fotbal al Italiei, in urma victoriei cu 4-2 obtinuta pe teren propriu in fata formatiei Lecce, duminica, in cadrul etapei a 12-a din Serie A.

- Volkswagen a demarat oficial luni producția in serie a modelului sau electric ID.3, grupul german urmarind sa devina un lider in sectorul electromobilitații, transmite CNBC, potrivit Mediafax.La ceremonia ținuta la fabrica Volkswagen din Zwickau a fost prezent și cancelarul german Angela Merkel,…

- Juventus a avut viața grea cu Genoa pe teren propriu, golul victoriei fiind inscris de Ronaldo in prelungiri, din penalty. A fost 2-1 pentru formația lui Maurizio Sarri, care ramane astfel pe primul loc și dupa etapa a 10-a din Serie A.

- Cel mai cunoscut criminal in serie din Australia, Ivan Milat, condamnat pentru uciderea a sapte turisti, majoritatea din Europa, la inceputul anilor '90, a murit in inchisoare in urma unui cancer terminal, au...

- Manchester City și Atalanta se vor intalni marți, de la ora 22:00, in etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor. Italienii n-au parte de cel mai fericit parcurs la prima prezența in grupele Ligii. Doua infrangeri, 0-4 cu Dinamo Zagreb și 1-2 cu Șahtior, inainte de o „dubla” de coșmar cu Manchester…

- Costin Vant, Managing Partner la Agenția SEO Edcora ne prezinta principalele modificari. La inceputul lunii septembrie Google a anunțat o serie de schimbari in privința identificarii naturii linkurilor. Astfel atributul nofollow, introdus in urma cu mai bine de 15 ani, suporta o serie de nuanțari, pe…

- Institutul National de Statistica (INS) a reconfirmat, joi, cresterea de 4,4% a economiei romanesti in al doilea trimestru, serie bruta, fata de perioada similara a anului trecut, dar a ajustat in jos avansul din primele 6 luni. Guvernul mizeaza in acest an pe o crestere economica de 5,5%, conform…

- Oferta de obligatiuni subordonate Patria Bank, intermediata de SSIF Tradeville a fost suprasubscrisa si s-a incheiat cu succes in numai doua2 zile, datorita interesului ridicat al investitorilor, potrivit Agerpres.Patria Bank a derulat prin plasament privat o oferta de vanzare de obligatiuni…