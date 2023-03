Politistii IPJ Constanta au oferit flori soferitelor oprite in trafic (GALERIE FOTO)

De 1 martie, politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au impartit flori in trafic. Potrivit unui comunicat al IPJ Constanta, in prima zi de primavara, conducatoarele auto din judetul Constanta i au intalnit in trafic pe politistii… [citeste mai departe]