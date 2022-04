Pătrașcu (PSD) cere stoparea construcțiilor de blocuri ep drumul spre Piiana Brașov Social-democrații brașoveni spun ca administrația USR de la Primaria Brașov doar a promis in timpul campaniei electorale ca se va ocupa activ de prezervarea naturii, dar nu face nimic concret in acest sens. Chiar unul dintre sloganurile mult aruncate in spațiul public ne indica aspirațiile candidatului la fotoliul de primar: „Brașovul – Capitala verde a Romaniei”. Chestiunile de mediu in care USR-ul dorea declarativ sa se implice țineau prima pagina a publicațiilor din Brașov. „Observ cu stupoare faptul ca Poiana Brașov, inca cea mai frumoasa stațiune turistica din Romania, se transforma pe zi… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

