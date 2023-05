Jennifer Lawrence, partenera lui Leonardo di Caprio in „Don’t Look Up” a avut o apariție de zile mari la Festivalul de Film de la Cannes. Intr-o rochie superba roșie care ii scotea in evidența parul blond și pielea foarte alba, Lawrence a atras toate privirile. Totuși, ea a devenit subiect de presa din cauza incalțarilor. […] The post „Pațita” Jennifer Lawrence, la Cannes in rochie Dior și in șlapi. N-a uitat anul in care a primit Oscarul first appeared on Suceava News Online .