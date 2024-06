Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 25 de ani a fost retinut de poliistii din Bucuresti, dupa ce a agresat o femeie pe o strada din Sectorul 2. A atacat-o din senin, lovind-o peste picioare, ceea ce a facut ca victima sa se dezechilibreze si sa cada. Femeia a ajuns la spital, Poliia fiind desizata de catre unitatea medicala.…

- „La data de 21 martie 2024 Poliția Capitalei - Secția 19 Poliție a fost sesizata, prin apel 112, de catre o femeie, cu privire la faptul ca un barbat, fratele acesteia, in varsta de 26 de ani, amenința ca se va precipita de la etajul 9, din incinta locuinței, situata la o adresa din Sectorul 5.La fața…

- Cunoscutul interpret de manele Florin Salam a fost reținut pentru 24 de ore, intr-un dosar in care e acuzat de inșelaciune, dupa ce a incasat bani in avans pentru a canta la diferite evenimente si nu s-a mai prezentat. La adresa sa au fost depuse nu mai puțin de trei plangeri oficiale. Prejudiciul,…

- Un barbat a fost filmat cum sare cu picioarele pe capota masinii fostei sale iubite si ii sparge parbrizul, pe o strada din Sectorul 5 al Capitalei. ”La data de 12 martie 2024, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 17 Politie au retinut un barbat, in varsta…