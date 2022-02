Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comitetului Olimpic Rus (COR), Stanislav Pozdniakov, a dat asigurari ca presedintele Vladimir Putin va fi prezent la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarna (4-20 februarie) de la beijing. El a spus ca boicotul olimpic "este o prostie", intrucat oamenii politici nu vor mai avea nicio importanta…

- Comitetul Olimpic Japonez (JOC) a numit-o joi pe patinatoarea de viteza Miho Takagi capitanul echipei pentru Jocurile de iarna de la Beijing 2022, care vor avea loc luna viitoare, scrie DPA, citat de Agerpres. De asemenea, JOC i-a numit pe patinatoarea Arisa Go si pe schiorul Akito Watabe (combinata…

- A fost descoperita o noua afecțiune medicala, in contextul pandemiei de coronavirus. „Flurona”, care presupune infectarea simultana cu COVID-19 si virusul gripal, a aparut pentru prima oara in Israel. Pacientul este o femeie nevaccinata, care a nascut recent. „Flurona” a fost identificata la o femeie…

- Primarul Sectorului 1 din București, Clotilde Armand, a transmis vineri, 31 decembrie, ca 2021 a fost un an bun pentru „reformele noastre din primarie”, iar „efortul nostru a dat roade”. „Privind in urma pot sa spun ca am avut un an bun pentru reformele noastre din primarie, a fost un an in care efortul…

- Pentru prima oara în istoria de 98 de ani a companiei de divertisment, Disney a ales în fruntea sa o femeie -Susan Arnold. Aceasta era membra în consiliul de administrație de 14 ani și va prelua poziția de președinte de la Bob Iger, la sfârșitul anului, relateaza BBC. Susan…

- Studenta la Istorie in Cluj, Carmina Olimpia Cotfas va participa la Miss Univers 2021, competitie care are loc pe 12 decembrie, in Israel. Tanara a explicat ce inseamna pentru ea acest concurs de frumusete.

- Vicepresedintele USR, Dan Barna, a lansat un atac dur la adresa PNL, în ședința de plen în care va fi votat Guvernul PNL-PSD-UDMR și l-a "felicitat" pe liderul PSD, Marcel Ciolacu: "Ati reusit ceea ce nici Ion Iliescu nu a reusit - ati scos PNL din istorie si l-ati pus la…

- Cunoscuta pe toate meridianele lumii ca prima gimnasta din lume care o obținut nota 10 la Olimpiada, inspirație pentru multe generații de fetițe care au mers la gimnastica pentru a fi asemenea idolului lor, Nadia Comaneci s-a nascut pe 12 noiembrie 1961 la Onești, in județul Bacau.