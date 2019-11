Stiri pe aceeasi tema

- Patinatorul japonez Yuzuru Hanyu, dublu campion olimpic (2014 si 2018), a dominat vineri programul scurt al trofeului NHK, la Sapporo, cu un scor de 109,34 puncte. Pe notele partiturii Otonal a pianistului argentinian Raul di Blasio, Hanyu i-a incantat pe cei 10.000 de spectatori care au fost prezenti…

- Chinezul Jin Boyang, locul IV la JO 2018, a castigat sambata proba individuala masculina a Cupei Chinei la patinaj artistic, desfasurata la Shanghai in cadrul circuitului Grand Prix Series, relateaza AFP. Boyang, al doilea dupa programul scurt, a avut o evolutie mult mai buna in programul…

- Britanicul Andy Murray, locul 243 ATP, a castigat, duminica, turneul de la Antwerp, cu premii de 635.750 de euro, invingandu-l in finala pe elvetianul Stan Wawrinka, numarul 18 mondial, scor 3-6, 6-4, 6-4.Meciul a durat doua ore si 27 de minute. Printre adversarii lui Murray la Antwerp…

- Totodata, el a remarcat faptul ca echipa sa și-a adjudecat primul trofeu dupa o finala disputata pe parcursul unui singur meci. „Ma bucur mult pentru aceasta SuperCupa, mai ales ca este primul trofeu de acest gen pentru noi. Aveam niște frustrari legate de faptul ca nu am caștigat pana acum…

- Novak Djokovic (1 ATP) l-a invins fara probleme, duminica, in finala turneului de la Tokyo, pe John Millman (80 ATP), caștigand in premiera acest trofeu și devenind al 11-lea lider mondial care obține aceasta performanța. Sarbul a caștigat astfel cel de-al patrulea trofeu anul acesta.Liderul…

- Filmul "Pacified", regizat de cineastul texan Paxton Winters, a castigat sambata seara marele premiu - Scoica de Aur - la editia din acest an a Festivalului de la San Sebastian, informeaza site-ul revistei Variety. Pe langa premiul pentru cel mai bun film, aceasta productie braziliana,…

- Cupa Mondiala de rugby 2019 se va desfasura in Japonia, in perioada 20 septembrie-2 noiembrie, cu 20 de echipe, repartizate in patru grupe. La turneul final se vor juca in total 48 de meciuri, pe 12 stadioane. In faza grupelor, victoria va fi recompensata cu 4 puncte, iar egalul cu 2 puncte, in timp…

- Ronnie O'Sullivan a caștigat, duminica, al patrulea trofeu al carierei la cel mai important turneu din China. In finala, l-a intalnit pe Shaun Murphy, pe care l-a invins cu scorul de 11-9, anunța MEDIAFAX."Sunt foarte multumit de aceasta victorie. Shaun lovea bine. Se pare ca a depasit o perioada…