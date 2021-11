Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Apararii din SUA, Lloyd J. Austin, s-a intalnit astazi la București cu președintele roman Klaus Iohannis și cu ministrul apararii naționale Nicolae-Ionel Ciuca. Potrivit unui comunicat al Departamentului Apararii din SUA, in ambele intalniri, secretarul Austin a reafirmat angajamentul…

- Premierul desemnat Dacian Ciolos se va intalni miercuri cu liderii PNL, UDMR si minoritatilor nationale pentru o prima discutie in vederea formarii unei majoritati parlamentare. Intalnirea va avea loc la sediul liberalilor. Intrebat, intr-o emisiune la B1 TV, daca este adevarat ca miercuri va avea o…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca depune plangere penala pentru abuz in serviciu fața de toți demnitarii implicați in decizia luata de Guvern, de alocare a de fonduri din Fondul de Rezerva, acuzand ca banii au mers catre primarii conduse de PNL și UDMR. Marcel Ciolacu a spus, pe Facebook ca…

- Liderii USR PLUS Timis cer responsabilitate din partea presedintelui Klaus Iohannis si a PNL, mentionand ca acestia au acum de facut o alegere intre PSD si USR PLUS. De asemenea, e nevoie de un premier care sa nu mai blocheze reformele, iar acesta nu este Florin Citu, afirma cei din USR PLUS. Liderii…

- Klaus a fost intampinat la intrare de cei doi candidați la șefia PNL, Ludovic Orban și Florin Cițu. Ei l-au acompaniat pe șeful statului pana in primul rand al salii.La intrarea șefului statului in Romexpo, delegații au scandat „Orban! Orban!”, in timp ce Ludovic Orban i-a spus lui Iohannis: „E o atmosfera…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat ca președintele Klaus Iohannis a formulat o plângere penala pe numele lui Liviu Dragnea pentru ca fostul lider PSD a alocat bani publici din PNDL 1 în campania prezidențiala din 2014. El a facut astfel comparație cu situația interna din PNL, menționând…

- Dezbaterile electorale din PNL și USR PLUS au aruncat Romania in aer. Coaliția guvernamentala s-a rupt dupa ce USR PLUS l-a acuzat pe premierul Florin Cițu, candidat la șefia PNL, ca aproba Programul Anghel Saligny (PNDL 3) pentru a cumpara cu bani public primarii PNL și astfel aceștia in Congresul…