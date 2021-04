Stiri pe aceeasi tema

- Drumul patimilor lui Isus, la Observator, pentru prima oara la un jurnal de știri de la noi. Echipa principalului buletin de știri al Antena 1 transmite in exclusivitate de la Ierusalim calatoria pe care a facut-o Mantuitorul. Este Saptamana Mare iar, in fiecare seara, Antena 1 propune telespectatorilor…

- Lunea Mare din Saptamana Patimilor lui Iisus Hristos: Saptamana premergatoare Paștilor, Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare, este ultima saptamana din Postul Paștilor, cea in care creștinii se pregatesc pentru intampinarea sarbatorii Invierii Domnului. In Lunea Mare se citește istoria lui Iosif cel…

- Premierul Florin Cițu anunța, intr-un mesaj pe Facebook, modificarile pe care le va face Guvernul odata cu prelungirea starii de alerta. Acesta spune ca va propune Comitetului Național pentru Situații de Urgența ca circulația credincioșilor de Paște sa fie posibila pana la ora 05:00, magazinele sa fie…

- Ministerul Apararii deschide accesul publicului la 92 de centre de vaccinare organizate de MApN, unul dintre acestea fiind la Dej. “Cele 92 de centre au insemnat o modalitate de reducere a presiunii pe centrele care deservesc populația general, preluand sarcina imunizarii unei parți importante din populația…

- La mai bine de o luna de cand a declansat exodul propriilor utilizatori, WhatsApp afiseaza o noua notificare legata de schimbarile pe care le va face in modul in care sunt gestionate datele personale, insa, mult mai “prietenoasa” de data aceasta, scris news.roPotrivit publicatiei online news.ro,…

- De pe locul 9 in decembrie, controversa de amploare privind procesarea datelor personale ale utilizatorilor WhatsApp a propulsat Telegram pe primul loc in topul global al aplicatiilor, realizat de Sensor Tower pentru luna ianuarie. Telegram a fost instalata de 63 de milioane de ori in luna ianuarie,…

- O pacienta din Giurgiu, cu o afectiune acuta, a trecut in 48 ore prin patru spitale, fiind internata, in cele din urma, in al cincilea. Fiica, disperata, a povestit pe Facebook experienta din spitalul in care mama sa a petrecut aproximativ 35 ore in Urgente.

- O asistenta din Bucuresti a postat pe contul sau de Facebook mai multe filmulete in care prezinta situatia mamei sale. Dupa 24 ore petrecute la Urgente, pacienta a fost trimisa acasa, desi avea in continuare mari dureri si nu se putea tine pe picioare.