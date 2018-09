Stiri pe aceeasi tema

- Peste 65.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine, un pistol cu gaze, telefoane mobile, medii de stocare... The post Perchezitii in Timis si Caras Severin la persoane banuite de evaziune si spalare a banilor in domeniul jocurilor de noroc appeared first on Renasterea banateana .

- Peste 65.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine, un pistol cu gaze, telefoane mobile, medii de stocare si inscrisuri au fost ridicate de politisti, in urma a 60 de perchezitii domiciliare,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Procurorii anticoruptie au retinut patru persoane implicate in organizarea clandestina a jocurilor de noroc. Grupul de persoane, contrar prevederilor legislatiei privind organizarea si desfasurarea jocurilor de noroc, fara a fi creat si inregistrat o societate comerciala, a organizat si practicat jocuri…

- Este preot de mai bine de 20 de ani, a spovedit mii de oameni si este duhovnicul a ultor cateva sute de suflete. Spune ca rostul familiei nu este inteles astazi aproape de nimeni si ca oamenii nu se mai casatoresc din iubire. In opinia preotului Mihai Andrei Aldea, iubirea de astazi este pur si simplu…

- Este preot de mai bine de 20 de ani, a spovedit mii de oameni si este duhovnicul a ultor cateva sute de suflete. Spune ca rostul familiei nu este inteles astazi aproape de nimeni si ca oamenii nu se mai casatoresc din iubire. In opinia preotului Mihai Andrei Aldea, iubirea de astazi este pur si simplu…

- A scris istorie in fotbalul romanesc, fiind unul dintre cei mai importanți jucatori ai Generației de Aur, insa Dorinel Munteanu a trecut prin momente cumplite atunci cand a inceput sa se confrunte cu probleme in casnicie. Atunci, el a devenit dependent de alcool, iar acum și-a deschis sufletul și a…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, vrea sa afle de la ministrul sanatații, Sorina Pintea, cand intenționeaza sa transpuna in legislația din Romania decizia Organizației Mondiale a Sanatații prin care dependența de jocurile de noroc este recunoscuta ca boala psihica, ce necesita tratament…