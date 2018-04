Stiri pe aceeasi tema

- Capacitatile de productie a energiei regenerabile pe plan mondial au crescut cu 167 gigawati (GW), ajungand la 2.179 GW pana la finalul lui 2017, reprezentand o crestere anuala medie 8,3% pentru al saptelea an consecutiv, arata un studiu publicat joi de Agentia Internationala pentru Energie Regenerabila…

- Daimler AG vrea sa majoreze capacitatea de productie deoarece subsidiara sa Mercedes-Benz Cars vrea sa ajunga la vanzari anuale de trei milioane de vehicule, de la 2,4 milioane anul trecut, a afirmat Markus Schaefer, membru al Board-ului grupului...

- Dan Vasile, membru in directoratul Complexului Energetic Oltenia, a spus ca societatea trebuie sa produca in 2018 circa 15TW, la fel ca anul trecut, dar in conditiile in care vor fi mai multe lucrari de investitii si mentenant...

- Investitia va aduce cu sine si crearea de 75 de noi locuri de munca. Vanzarile de 5,4 milioane de euro de anul trecut, realizate doar de unitatea de productie existenta in Satu Mare i-a incurajat sa isi extinda activitatea

- Andra Gavril, care a prezentat peste zece ani &"Jurnalul Cultural“ de la TVR si care în prezent lucreaza la Casa de Productie a postului public, a dezvaluit pe Facebook ca a fost batuta si umilita de un fost partener de viata,

- ♦ Lantmannen Unibake, divizia de panificatie a cooperativei suedeze Lantmannen, care reuneste peste 25.000 de fermieri, a cumparat in 2016 divizia de chifle si alte active ale Goodmills Romania (fosta Titan SA).

- Anul 2017 a fost unul dificil pentru cei din industria de morarit și panificație. S-au inchis multe unitați, iar motivele care au dus la aceasta cadere sunt multe. Aurel Popescu, președintele Rompan, spune ca producatorii au inceput anul 2018 cu entuziasm, dar ca deja in prima luna scursa a anului au…

- Compania Continental ContiTech și-a recompensat angajații performanți din cele doua unitați de producție din Timișoara printr-o excursie de o zi in capitala Ungariei. In fabrica de curele (PTG), au fost eligibili angajații fara concedii medicale, in timp ce in fabrica de țevi pentru sistemele…