Pateuri expirate de un an, într-un hipermarket din Timişoara Barbatul a gasit in raft produse care erau expirate din iulie 2017. Acesta a avut rabdare și a verificat toate pateurile existente la vanzare. In total, 14 pateuri. In momentul in care a mers la responsabilul de magazin, a avut parte de o replica surprinzatoare. Unul dintre reprezentanții hipermarketului a lasat sa se ințeleaga ca eticheta este greșita. Barbatul nu s-a lasat dus de vorbe și a depus plangere la OPC și la Direcția Sanitar-Veterinara. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire socanta facuta intr-un hipermarket din Timisoara de Cristi Brancovan, un activist al societații civile din municipiu, cunoscut mai ales pentru lupta sa impotriva hoților de buzunare. Tanarul a gasit in rafturile magazinului, la vanzare, alimente expirate de aproape un an de zile. A inceput…

- Produse expirate de aproape un an, gasite intr-un hipermarket din Timișoara. Descoperirea a fost facuta zilele trecute de catre un activist al societații civile din municipiu, cunoscut mai ales pentru lupta sa impotriva hoților de buzunare. Cristi Brancovan, un reprezentant activ al societații civile,…

- Cristi Brancovan a gasit intr-un hipermarket 14 pateuri de pasare expirate inca de acum un an. Cel puțin asta indica termenul de valabilitate tiparit pe etichete. „Produse expirate de aproape un an gasite intr-un hipermarket din Timișoara. Cascați ochii la termenele de valabilitate…

- Cel mai lung zbor direct din lume va dura 20 de ore, mai mult cu trei ore decat cel care detine recordul in prezent. Zborul va fi operat intre Singapore si New York, din luna octombrie a acestui an. Zborul va fi lansata pe 11 octombrie si va fi efectuat cu o aeronava Airbus A350-900ULR (ultra-long-range).…

- Polițiștii au identificat un suspect in cazul atacului la sediul PSD din Timișoara, de ieri, cand au fost descoperite trei sticle cu combustibil peste drum, iar pe fațada se vedeau urmele unui atac. Potrivit IPJ Timiș, atacatorul a fost identificat pe baza amprentelor gasite pe sticle, acestea fiind…

- Sergiu Olteanu și-a injunghiat de mai multe ori soția, apoi a incercat sa se sinucida, provocand un accident rutier. Noi detalii terifiante ies la suprafața despre aceasta crima, respectiv un mesaj șocant scris pe perete, dupa ce și-a injunghiat soția. "Ti-am zis sa nu ma inseli", este mesajul scris…

- Gaz Metan Medias a obtinut o victorie extrem de importanta in econiomia luptei pentru evitarea retrogradarii in meciul cu FC Voluntari, scor 1-0 si a iesit din zona rosie a clasamentului, facand rocada cu echipa pregatita de Adrian Mutu. „De data asta, e foarte frumos. Am obtinut o victorie foarte…

- Cererea de locuințe din Romania actuala este in continua creștere, au ajuns la aceasta concluzie specialiștii care au dezbatut in cadrul ediției naționale a Clubului Profesioniștilor in Imobiliare (CPI), evenimentul organizat de unul din principalele portaluri romanești de imobiliare, dedicat…