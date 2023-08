Pateu și zacuscă pentru milionari Sunt rușii aproape, a tremurat Tulcea. Sa mearga CSA Steaua sa ne apere de Putin! Ați cunoscut oameni mai degeaba decat apeviștii? Ei sunt inutilii noștri cu pensii speciale. Pe vremea comuniștilor, armata romana de la frontiere a stat cu puștile indreptate spre interior, nu spre exterior. Castraveții aveau ordin sa traga in oamenii care […] The post Pateu și zacusca pentru milionari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Naționale a evidențiat ca atacurile indreptate impotriva infrastructurii critice, cum ar fi facilitațile portuare și alte elemente esențiale pentru funcționarea normala a țarii, sunt de natura inumana și nu au nicio justificare legala sau morala.„Ministerul Apararii Naționale condamna…

- Klaus Iohannis a calificat atacurile ca fiind "crime de razboi" și a subliniat impactul negativ asupra capacitații Ucrainei de a-și asigura produsele alimentare catre comunitațile care au nevoie in intreaga lume.„Atacurile continue ale Rusiei impotriva infrastructurii civile de pe Dunare, in apropierea…

- Rusia a lansat un nou atac la granița Romaniei. Imaginile surprinse in urma cu puțin timp la Tulcea au fost distribuite masiv pe platformele de social media. Armata Moscovei a provocat pagube mari in portul Izmail, unde s-a vazut o explozie uriașa urmata de un incendiu puternic. Rusia a lansat un nou…

- In timp ce in regiunea București – Ilfov garsonierele se vand cu zeci de mii de euro, iata ca exista localitați in Romania in care poți cumpara o garsoniera cu puțin sub 3.000 de euro. 2 933 E Orașul din Romania in care poți cumpara o garsoniera cu mai puțin de 3.000 euro Garsoniera de vanzare la preț…

- Administratia Nationala de Meteorologie a afisat harta temperaturilor resimtite astazi, 5 iulie 2023, ora 09.00, iar cel mai cald a fost, de altfel, in Dobrogea.Conform hartii de mai sus, la ora 09.00, la Constanta se resimteau 32 de grade Celsius, iar la Cernavoda 30 de grade Celsius. Putin mai racoare…

- Discrepanțele de dezvoltare intre regiunile țarii și intre diferitele județe se reflecta inclusiv in numarul de pacienți pe care spitalele din fiecare zona ii pot interna și trata. Ministerul Sanatații a publicat, in transparența, un proiect de ordin cu numarul total de paturi din unitatile sanitare…

- Topul celor mai bogate orașe din lume - Unde locuiesc cei mai mulți milionari. Ce orașe mari au inregistrat o scadere a numarului de milionari. Top 10 cele mai bogate orașe din intreaga lume sunt gazdele a aproape 2 milioane de bogatași, iar in unele metropole se regasesc sute de oameni care au averi…

- Evgheni Prigojin, a avertizat, miercuri, ca Rusia este in pericol sa se confrunte cu tulburari asemanatoare revolutiei din 1917 daca rusii obisnuiti vor continua sa-si primeasca copiii inapoi in sicrie de zinc, in timp ce copiii elitei „isi vantura fundurile" la soare. Seful companiei ruse de mercenari…