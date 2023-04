Stiri pe aceeasi tema

- La Chișinau s-a desfașurat astazi cea de-a VI-a reuniune a Comisiei mixte moldo-americane pentru cooperare comercial-economica, transmite moldpres. Delegația Republicii Moldova a fost condusa de catre vicepremierul Dumitru Alaiba, ministru al Dezvoltarii Economice și Digitalizarii, iar Delegația SUA…

- Exporturile de produse moldovenești vor fi deschise pe cele mai bogate piețe din lume, anunța ministrul Dezvoltarii Economice și Digitalizarii, Dumitru Alaiba. Asta dupa ce Republica Moldova și Asociația Europeana de Liber Schimb (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția) au ajuns la un numitor comun…

- Dorin Recean, actualul premier, nu mai indeplinește funcția de secretar al Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Un decret in acest sens a fost semnat luni, 20 martie, de catre șefa statului Maia Sandu. De asemenea, potrivit decretului, Dorin Recean a fost eliberat din funcția consilier al președintelui…

- De pe 26 martie, compania LOT Polish Airlines va crește numarul de zboruri spre Varșovia de la 9, la moment, pina la 13 zboruri pe saptamina. Despre aceasta a anunțat vicepremierul, ministrul Dezvoltarii Economice și Digitalizarii, Dumitru Alaiba, dupa intilnirea cu Michal Fijol, Director comercial…

- In aceasta dimineața, prim-ministrul Dorin Recean a ajuns la București, iar cu cateva minute in urma a fost intampinat cu onoruri militare la Palatul Victoria de omologul sau roman, Nicolae Ciuca. Agenda premierului in capitala Romaniei este concentrata pe trei prioritați: aprofundarea relației apropiate…

- La București, prim-ministrul Dorin Recean, pe data de 1 martie, va avea intrevederi la Palatul Cotroceni cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, la Palatul Victoria cu omologul sau roman Nicolae Ciuca, precum și la Palatul Parlamentului, intrevederi bilaterale cu Alina Gorghiu, președinte interimar…

- Valoarea schimburilor comerciale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeana, inregistrata in anul 2022, a constituit 6,2 miliarde de dolari SUA, fiind in creștere cu 36,24%, comparativ cu anul 2021. Datele au fost prezentate de catre vicepremierul, ministrul Dezvoltarii Economice și Digitalizarii,…

- Guvernul Recean a primit votul de incredere din partea Parlamentului, astazi, 16 februarie, transmite Radio Chișinau. Premierul Dorin Recean și cei 15 miniștri reprezinta noul cabinet al Republicii Moldova. Parlamentul a votat aprobarea programului executivului cu 62 de voturi. Prim-ministrul și miniștrii…