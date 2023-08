Stiri pe aceeasi tema

- Romanii rezerva pachete turistice pe banda rulanta de pe internet. Cei mai mulți se bazeaza doar pe imaginile disponibile pe net, astfel ca unii dintre ei au surprize foarte mari cand vad pe ce au dat banii. Acum au aparut imagini virale cu un turist care s-a cazat la o pensiune din Brasov. A fost […]…

- Un turism roman a avut parte de o experiența neașteptata la Brașov. El trebuia sa-și scoata capul pe geam in momentul in care facea duș fiindca spațiul era prea mic pentru inalțimea sa. Videoclipul realizat a fost postat pe rețelele de socializare, ajungand viral intr-un timp scurt.

- Un turist roman regreta acum ca a ales sa mearga in vacanta in Albania. Omul si-a spus „of”-ul pe un forum. Problema n-a fost destinatia in sine, ci tratamentul pe care l-a primit din partea vamesilor. L-au controlat ca pe „ultimul infractor” Adrian și prietena sa au petrecut o saptamana in Durres și…

- Caz medical tulburator, dupa ce o femeie insarcinata a fost nevoita sa renunțe la dantura sa, in urma unor complicații pe perioada sarcinii. O parte dintre dinți i-au cazut in primele saptamani de sarcina, iar alții au fost grav afectați, astfel ca au fost scoși. Care este motivul neașteptat și cu ce…

- Frigiderul este unul din acele electrocasnice care este permanent folosit, altfel cum ne-am refrigera alimentele, sau cum am raci apa pe canicula, deși nu prea e indicata? Dar, cu toate astea, sunt momente cand iți vine sa-l scoți din priza, iar motivul este zgomotul pe care-l scoate. Dar, iata ca exista…

- O autospeciala pentru transport ”roboți pompieri” a intrat in dotarea ISU Brașov.Autospeciala este destinata intervenției rapide in cazul incendiilor de mari proporții inregistrate la obiective și platforme industriale, fixe și mobile, precum și in zone comerciale (cu potențial de explozie), in spații…

- Manastirea rupestra Șinca Veche se afla in localitatea cu același nume, la 45 de kilometri de Brașov și la 22 de kilometri de Fagaraș. Locul este unic in Ardeal, putand fi vizitat gratuit. Statul roman nu se implica aproape deloc in protejarea și punerea in valoare de acestui obiectiv turistic. Locașul…

- Ministrul Mediului , Tanczos Barna, a declarat, marti, la Brasov,ca Romania nu va mai accepta sfaturi in ce priveste gestionarea populatiei de ursi de la state care au exterminat aceasta specie in urma cu 100 de ani. Ministrul Mediului a subliniat ca in sfarsit „cineva de la Bruxelles a venit sa verifice…