- Un sofer care conducea un camion inmatriculat in judetul Constanta a fost prins de alti soferi in timp ce incerca sa fure combustibil. Barbatul a primit o lectie dura din partea strainilor, scriu internautii.

- Trei tineri, doi dintre ei minori, din Alba Iulia si Cricau, sunt cercetati de Politie, dupa ce au spart chioscuri de inghetata din Parcul Unirii si un magazin alimentar din municipiu. Au furat tigari si bani. Politistii au facut doua perchezitii domiciliare si au recuperate o parte din țigarile sustrase.…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta ndash; P.T.F. Ostrov au depistat si indisponibilizat un autoturism marca BMW, model X6, condus de un cetatean roman , ce figura ca fiind furat din Marea Britanie. In cursul zilei de ieri, la Punctul de Trecere a Frontierei Ostrov, judetul Constanta,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au prins in flagrant doi cetateni romani, unul in varsta de 17 ani, iar celalalt de 20 de ani, care incarcau, cu sprijinul unui marinar bosniac, de pe o nava de la malul Dunarii, o tona si jumatate de motorina, ei fiind cercetati pentru contrabanda,…

- Un minor de 16 ani, din Scheia, a ajuns in spatele gratiilor pentru 24 de ore, dupa ce in urma cu aproximativ doua saptamani a fost prins in flagrant de politisti in timp ce fura o drujba dintr-o locuinta din localitate. El este un client mai vechi al politistilor in ceea ce priveste comiterea unor…

- Un tanar de 26 de ani a ajuns dupa gratii, fiind retinut de oamenii legii la trei luni de cand fusese dat in urmarire nationala, dupa ce pe numele sau fusese emis un mandat de arestare preventiva pentru complicitate la furt calificat.