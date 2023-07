Păţania unui român care a circulat cu maşina pe autostradă în Grecia. Cum a fost păcălit chiar de autorităţile elene Un turist roman le-a povestit amicilor din mediul online cum ar fi fost pacalit de autoritatile elene, pe cand circula cu masina pe autostrada, in Grecia. El sustine ca, dupa ce a platit taxa de autostrada, nu a primit restul corespunzator. Acesta a precizat ca deși suma este mica, s-a simțit inșelat. Ar fi fost […] The post Patania unui roman care a circulat cu masina pe autostrada in Grecia. Cum a fost pacalit chiar de autoritatile elene first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

