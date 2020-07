Stiri pe aceeasi tema

- Școlarii și preșcolarii din Caracal, județul Olt, au posibilitatea sa petreaca vacanța mare intr-un mod placut. Pentru ei s-a deschis in parcul din oraș ,,Biblioteca de vacanța,,. Astfel, parintii stiu ca timpul copiilor trece cu folos, dar, mai ales, in conditii de siguranta.

- Profesorii și ceilalți angajați din invațamant vor primi vouchere de vacanța in urmatoarea perioada, au decis sindicaliștii și reprezentanții Ministerului Educației in cadrul Comisiei de Dialog Social. Proiectul discutat vineri va fi publicat in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- VOUCHERE DE VACANTA 2020. Decebal Fagadau a declarat, vineri, ca au crescut cheltuielile Primariei Constanta, fiind alocate sume importante Spitalului Clinic de Boli Infectioase. "Am convocat Consiliul local municipal intr-o sedinta ordinara in ultima zi a lunii iunie, pentru ca traim un an dificil…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, a anuntat, vineri, facilitati fiscale pentru mediul economic si scaderi de venituri pentru functionarii publici. Astfel, in acest an este suspendata plata taxei de dezvoltare si promovare a turismului, este redus cu 50% impozitul pentru cladirile…

- Unii dintre angajații Complexului Energetic Oltenia și-au rezervat vacanțe, de luna aceasta, dar nu pot folosi voucherele. Tichetele respective nu au mai ajuns la salariați, cu toate ca unii vor pleca din acest final de saptamana la mare. Ar fi trebuit sa foloseasca voucherul de vacanța pentru a achita…

- Angajații romani cumpara masiv sejururi in Romania, folosind tichetele de vacanța cumulate in perioada de restricții Tichetele de masa, cele de vacamța, cadourile, transportul și pensiile private sunt beneficiile cele mai accesate in luna iunie de catre angajații romani care primesc beneficii extrasalariale…

- Mai mulți asistenți medicali din cadrul Spital Clinic Județean de Urgența Zalau au dat instituția in judecata pentru neacordarea tichetelor de vacanța aferente anilor 2018 și 2019. Deși instanța salajeana a dat dreptate grupului de asistenți medicali, Spitalul din Zalau s-a indreptat printr-o cale de…

- Tichetele de vacanta acordate doar bugetarilor au crescut preturile anul trecut, ceea ce a dezavantajat o data in plus salariatii din mediul privat. Turismul a fost anul trecut „camp de batalie” intre PSD si PNL, fiecare lider de partid venind cu propriul proiect legislativ.