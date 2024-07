Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 66 de ani a fost adus la Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) din cadrul Spitalului „Sf. Spiridon” din Iasi, dupa ce a fost lovit de taur, transmite Agerpres. Coordonatorul UPU, dr. Diana Cimpoesu, a declarat ca de la Manastirea Barnova a fost adus un pacient in varsta de 66…

- Prof. dr. Radu Popa, șeful Secției Clinice de Chirurgie Vasculara de la Spitalul Clinic Județean de Urgența „Sf. Spiridon” Iași, deține o bijuterie pe patru roți. Este vorba de o un autoturism Volkswagen Beetle, fabricat in anul 1959. Broscuța de culoare roșie este foarte bine intreținuta, incat nici…

- Pentru a doua zi consecutiv, Unitatea de Primire a Urgentelor din cadrul Spitalului „Sf. Spiridon” Iasi a inregistrat 350 de prezentari in 24 de ore, stabilind un record pentru acest an. ”In prima zi au fost doi pacienți cu insolație, 73 și 75 de ani, ambii cazuți in mediu exterior și in condițiile…

- PRECIZARI… Dupa o perioada in care a fost mai rezervat in declarații, managerul spitalului municipal „Dimitrie Castroian” Huși, medicul Bogdan Popa, a venit in aceasta seara cu cateva precizari, sub forma unui „Drept la Replica”. Acesta au fost motivat de interesul ca cititorii sa fie informați corect,…

- Un numar de 350 de persoane s-au prezentat, in doar 24 de ore, la Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) din cadrul Spitalului ‘Sf. Spiridon’ Iasi, mai mult de 50 fiind cazuri care ar fi trebuit sa se prezinte la medicul de familie sau la specialistii din ambulatoriu ori din spitale. Coordonatorul UPU…

