- La scurt timp dupa ce Banca Centrala elvetiana a declarat ca va oferi sprijin financiar bancii Credit Suisse, aceasta a acceptat oferta. Aceasta vrea sa-i asigure pe investitori ca are lichiditatile necesare pentru a funcționa.

- Bebelușul sirian care s-a nascut sub daramaturile casei sale in urma cutremurului devastator de luni a fost numit Aya, care se traduce prin miracol, de catre spital, pe masura ce starea sa s-a consolidat. Khaled Radwan, managerul spitalului, a declarat ca a platit pana acum tratamentul medical al…

- Cand vine vorba de panouri fotovoltaice, vorbim de generarea energiei electrice pe forțe proprii, ceea ce este un lucru bun. Romania are un progmra de finanțare pentru romanii care vor sa-și monteze panourile, iar acest fenomen a luat amploare in ultimii ani. Dar, ce te faci atunci cand dai niște bani…

- Catalin Maruța va fi supus, astazi, unei intervenții chirurgicale la picior, o operație de ligamente incrucișate pe care nu o mai poate amana. Catalin Maruța a declarat ca nu are foarte mari emoții in ce privește intervenția, insa Andra nu a mai rezistat presiunii și a izbucnit in lacrimi.Cu ochii in…

- O camera de filmat a surprins momente șocante la o televiziune din Romania. La scurt timp dupa incident, s-a solicitat de urgența intervenția oamenilor legii. Poliția a ajuns la scurt timp la sediul unuia dintre cele mai cunoscute posturi TV de la noi din țara. Totul s-a intamplat chiar in Ajunul Craciunului.…

- Trei victime ale accidentului produs vineri la intrarea in Pasjul Unirii sunt inca internate in spitalele din Capitala, a anunțat marți Ministerul Sanatații. Potrivit MS, toate cele trei victime internate sunt stabile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Femeii in varsta de 62 de ani i s-a intamplat ceea ce li s-a intamplat și altor femei pentru ca vorbim de cel puțin al șaselea caz in care victimelor li se aplica metoda "generalul".Practic, in perioada pandemiei, femeia a cunoscut pe internet un barbat care spunea ca este general in armata americana…

