Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul unei vile inclusa in sistemul Airbnb s-a trezit cu o factura uriașa la gaze și apa, dupa ce imobilul a fost inchiriat unor chinezi. Pentru ca nu a putut putut anula rezervarea, cuplul a vrut sa se razbune și a lasat robinetele de apa și gazul deschise timp de 25 de zile, adica pe toata…

- Proprietarul unei vile inclusa in sistemul Airbnb s-a trezit cu o factura uriașa la gaze și apa, dupa ce imobilul a fost inchiriat unor chinezi. Pentru ca nu a putut putut anula rezervarea, cuplul a vrut sa se razbune și a lasat robinetele de apa și gazul deschise timp de 25 de zile, adica pe toata…

- Proprietarul unei vile pe care a inchiriat-o pe Airbnb unor turiști chinezi s-a trezit cu o factura de 1.570 de dolari la gaze și apa. Cuplul care inchiriase casa s-a razbunat lasand robinetele de apa și gazul deschise timp de 25 de zile, pentru ca nu a putut putut anula rezervarea, relateaza The Independent.…

- Proprietarul unei vine pe care a inchiriat-o pe Airbnb unor turiști chinezi s-a trezit cu o factura de 1.570 de dolari la gaze și apa. Cuplul care inchiriase casa s-a razbunat lasand robinetele de apa și gazul deschise timp de 25 de zile, pentru ca nu a putut putut anula rezervarea, relateaza The Independent,…

- Cum s-a razbunat un cuplu nemulțumit de vila inchiriata. Proprietarul unei vile pe care a inchiriat-o pe Airbnb unor turiști chinezi s-a trezit cu o factura de 1.570 de dolari la gaze și apa. Cuplul care inchiriase casa s-a razbunat lasand robinetele de apa și gazul deschise timp de 25 de zile, pentru…

- Proprietarul unei vine pe care a inchiriat-o pe Airbnb unor turiști chinezi s-a trezit cu o factura de 1.570 de dolari la gaze și apa. Cuplul care inchiriase casa s-a razbunat lasand robinetele de apa și gazul deschise timp de 25 de zile, pentru ca nu a putut putut anula rezervarea, relateaza The Independent.

- Turistii au petrecut, in trimestrul patru din 2022, aproximativ 97 de milioane de nopti in spatii de cazare inchiriate pe termen scurt din Uniunea Europeana, rezervate prin intermediul platformelor Airbnb, Booking, Expedia Group si Tripadvisor, in crestere cu aproximativ 25% fata de perioada similara…

- Imagini virale pe TikTok cu casa devastata de o tanara care și-a ținut majoratul intr-o locație inchiriata. Spre disperarea proprietarului, semnele unei petreceri salbatice au lasat ramas in urma, scrie ro-viral.video. Omul disperat de ceea ce a gasit in casa inchiriata a filmat dezastrul și a postat…