Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, a declarat ca „au inceput deja unii de prin Republica Moldova si de pe la Bucuresti sa se agite si sa incerce sa discrediteze asistenta umanitara oferita generos de Romania, dezinteresat si neconditionat tuturor cetatenilor Republicii Moldova, acum in…

- Ministrul Sanatații raspunde pentru cititorii Libertatea la cateva dintre cele mai frecvente intrebari ale momentului: ce se intampla cu pacienții COVID-19 care stau de o luna in spital, care sunt șansele sa se redeschida școlile și de ce nu testam mai mult.-Domnule ministru, mulți pacienți sunt de…

- Parinții și bunicii nostri au „obiceiul” de a se imbolnavi și de a ne parasi cam prea repede, cam prea impotriva planurilor noastre de a-i revedea peste o luna, doua, sau la anul, cand ne vom fi facut, in sfarșit, timp pentru ei, pentru a-i revedea, pentru a le spune doua cuvinte – trei și a pentru…

- Un roman care știa ca este infectat cu coronavirus a luat avionul din Madrid sa vina in București și a stat in aeronava alaturi de aproximativ 60 de calatori care acum sunt in pericol sa fie și ei infectați. Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur.„Am spus ca romanii din Diaspora sunt…

- Proiectul privind efectuarea Planului urbanistic al Chișinaului de catre o asociație de la București a fost motiv de galceava intre consilierii municipali și primarul general, care a propus ca documentul sa fie inclus pe ordinea de zi, la ședința de astazi a CMC. Dorin Chirtoaca declara ca ceea ce incearca…

- Declarația lui Dan Barna vine dupa ce Claudiu Nasui, președintele USR București, a acuzat PNL și PSD de blat pe votarea bugetului capitalei: ”SCANDALOS! USL traiește! Doi consilieri PNL au votat bugetul propus de Gabriela Firea! Cei doi au votat și PUZ-ul coordonator al Sectorului 6, document care…

- Dezvaluirile crunte facute de actorul George Burcea, conform carora tatal lui era un om extrem de violent si ca a ucis-o pe concubina lui, l-au facut pe Nelu Burcea sa turbeze de furie. Tatal acuzat rupe tacerea si face declaratii halucinante despre fiul lui si mama acestuia. "George sa confirme…