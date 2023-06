Stiri pe aceeasi tema

- Un transportor blindat de tip Piranha 3C s-a scufundat in Bratul Borcea in timpul exercitiului multinational "Saber Guardian 23", a anuntat, marti, Ministerul Apararii Nationale, care a precizat ca niciun membru al echipajului nu a fost ranit. O comisie ancheteaza cum s-a produs incidentul. Ministerul…

